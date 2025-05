CRIME

Camaçari: homens encapuzados matam um e deixam quatro baleados durante ataque em bar

Alvo da ação tinha passagem por tráfico de drogas e morreu no local

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2025 às 10:07

Crime foi registrado no último sábado (17) Crédito: Reprodução

O que era para ser uma noite de diversão entre amigos em um bar, na Rua Guarani, no bairro do Phoc III, em Camaçari, se transformou em um momento de terror no último sábado (17). O local, onde um grupo de pessoas estava reunido, virou alvo de um ataque a tiros que deixou uma pessoa morta e outras quatro baleadas. >

Segundo informações iniciais, o crime foi cometido por cinco homens encapuzados que chegaram atirando, o que gerou correria no estabelecimento e até invasão de casas vizinhas por pessoas que tentavam fugir. Ainda assim, o alvo principal do crime, identificado como Diogo Reis Batista, foi atingido e morto no local. >

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso através da 4ª Delegacia de Homicídios (DH), a vítima fatal do caso tinha um histórico criminal e seria integrante de um grupo criminoso. “O alvo principal era Diogo, que tinha passagem por tráfico de drogas e integrava um grupo criminoso. Guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas estão em andamento para esclarecer o caso”, informou. >

As outras quatro vítimas, sendo uma mulher e três homens, teriam sido atingidas por estarem perto do homem, mas não eram alvos dos criminosos. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e explicou que os baleados foram socorridos para unidades de saúde da região do Phoc III. >