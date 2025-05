CRIME

Suspeitos fazem um idoso e um adulto de reféns em Tancredo Neves

Caso foi registrado durante fuga de suspeitos na localidade do Buracão

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2025 às 08:34

Polícia Militar em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um caso de reféns assustou a localidade do Buracão, no bairro de Tancredo Neves, na manhã desta segunda-feira (19). De acordo com informações iniciais, dois suspeitos invadiram uma residência na Rua Nova enquanto fugiam de agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Na casa, estava um idoso e um adulto, que foram mantidos no local por horas.>

O caso foi registrado por volta das 6h, durante uma ação da 23ª Companhia Independente (CIPM). O Tenente Coronel Luciano Jorge, que é comandante da 23ª, chegou a iniciar a negociação com os suspeitos, mas as conversas não avançaram. Sendo assim, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado. Após três horas com os reféns na casa, os dois suspeitos se entregaram por volta das 9h. >