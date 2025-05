CRIME

Corpo de jovem torturado pelo CV é encontrado com marcas de tiros em rio

Vítima desapareceu em Paripe e foi encontrada morta em Buraquinho

Wendel de Novais

Publicado em 16 de maio de 2025 às 10:56

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um jovem identificado como Nailton Santos de Jesus, 22 anos, foi encontrado morto bem um trecho do Rio Joanes, em Lauro de Freitas, na tarde desta quinta-feira (15). O corpo, que estava boiando, foi retirado por uma equipe do 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros (CBPM) e entregue ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Nailton estava desaparecido desde a última terça-feira (13), quando teria sido sequestrado pelo Comando Vermelho (CV). >

Uma fonte policial consultada pela reportagem explica que o jovem, que era morador de Paripe, apareceu em vídeos sendo torturado por traficantes. “Há vídeos em que ele aparece ao lado de outro rapaz com diversas marcas de agressões e apresentando sangramentos. No vídeo, é possível perceber que ele foi submetido ao Tribunal do Crime, que o torturou e depois matou. O pessoal encontrou no rio e a família reconheceu o corpo”, fala a fonte, que prefere não se identificar.>

O segundo jovem que aparece no vídeo citado pelo policial ainda não foi localizado. “Esse segundo ainda não sabemos o paradeiro, mas a família está procurando. Por enquanto, só sabemos que o nome dele é Ruan. Há diversas versões saindo, inclusive de que eles estariam sido punidos por roubar na área da facção, lá em Portão. Porém, não há nada confirmado nesse sentido”, completa a fonte policial.>