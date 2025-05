CRIME BRUTAL

Facção sequestra, tortura e decapita motorista de app na Bahia; vídeo foi enviado à família

Caso foi registrado na cidade de Eunápolis, no extremo-sul do estado

Wendel de Novais

Publicado em 16 de maio de 2025 às 07:57

Weverton Antonio dos Santos foi morto por facção Crédito: Reprodução

O corpo do motorista de aplicativo Weverton Antonio dos Santos, de 28 anos, foi encontrado pela polícia em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, após uma facção criminosa o sequestrar na última terça-feira (13). A vítima teria sido vista pela última vez quando buscou o enteado na escola no mesmo município. Depois do menino ser deixado em casa, Weverton desapareceu sem dar notícias. >

A família do motorista só tomou conhecimento do sequestro quando recebeu um vídeo dele sendo decapitado pelos criminosos. Antes disso, de acordo com informações iniciais, os familiares estranharam o sumiço, mas não sabiam que ele tinha sido alvo de um sequestro. Depois de ser abordado, a vítima foi agredida e torturada antes de ter a cabeça cortada pelos traficantes.>

O corpo do motorista foi esquartejado e as partes foram localizadas pela polícia. Já o carro em que ele estava quando foi interceptado pela facção só foi encontrado em uma estrada de um pequeno distrito conhecido como Pindorama, no município de Porto Seguro, que fica a cerca de 60 quilômetros de onde a vítima foi sequestrada.>