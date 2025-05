SEGURANÇA

Camaçari: traficantes que ordenaram ataque com um morto e quatro feridos em bar são presos

Alvos foram localizados em Camaçari e em São Paulo

Duas lideranças de uma facção criminosa que são apontadas como mandantes do ataque a tiros que deixou um morto e quatro feridos no bairro Phoc III, na cidade de Camaçari, foram presas pela polícia na quarta-feira (21). Uma das prisões aconteceu no bairro do Parque Verde, no mesmo município, onde uma mulher não identificada teve mandado cumprido. A outra liderança com envolvimento no caso já tinha sido presa em Diadema, interior de São Paulo, no dia 7 de maio. >