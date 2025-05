OPERAÇÃO

'Cabeça da KLV': líder de facção em Camaçari é preso em cobertura de R$ 5 milhões

Criminoso foi localizado em bairro nobre de São Paulo nesta quarta-feira (14)

Uma facção conhecida como Tropa KLV, que atua, principalmente, em Camaçari e Região Metropolitana, sofreu um grande baque na manhã desta quarta-feira (14). O traficante Bruno Teixeira da SIlva, que é líder do grupo criminoso, foi preso em uma cobertura luxuosa avaliada em R$ 5 milhões, na Vila Leopoldina, na capital de São Paulo. As siglas KLV no nome da facção fazem referência ao 'Comando da Linha Verde', como se intitulam os integrantes com atuação em Monte Gordo e outros pontos da região. >