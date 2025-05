CRIME

Traficante do CV que fez seis reféns no Nordeste de Amaralina estava solto há seis meses

Criminoso tem passagens por na polícia pelo crime de roubo

Wendel de Novais

Publicado em 23 de maio de 2025 às 08:58

Criminoso preso em flagrante no caso Crédito: SSP-BA

O traficante do Comando Vermelho (CV) que fez seis pessoas reféns no Nordeste de Amaralina, em Salvador, após atirar contra policiais estava em liberdade há seis meses. Identificado pelo prenome de Bruno, ele cumpria pena no Conjunto Penal de Lauro de Freitas quando foi solto em novembro de 2024. >

A pena cumprida no conjunto penal era referente a um crime de roubo pelo qual ele foi preso anteriormente. Nessa quinta-feira (22), ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, já que estava em posse de trouxas de entorpecentes, e cárcere privado, já que manteve seis vítimas sob a mira da sua pistola enquanto negociou a sua rendição.>

Além da arma e das drogas, Bruno estava em posse de um carregador de arma e munições. Ele, que se declara integrante do CV, negociou com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) antes de ser preso. Toda a cão contou com o apoio da 40ª Companhia Independente (CIPM).>