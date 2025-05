GANHA BEM

Veja quanto Renata Fan recebe de salário na Band para comandar o Jogo Aberto

Apresentadora está no comando do programa desde 2007 e é um dos principais nomes do jornalismo esportivo da TV aberta

Fernanda Varela

Publicado em 29 de maio de 2025 às 14:35

Renato Fan Crédito: Reprodução

Renata Fan recebe um salário de aproximadamente R$ 180 mil mensais para apresentar o Jogo Aberto, programa esportivo exibido pela Band de segunda a sexta-feira, às 11h. A informação foi divulgada pelo perfil especializado Mundo da Pelota, no Instagram.>

No comando do Jogo Aberto desde 2007, Renata é considerada uma das principais figuras femininas do jornalismo esportivo na TV brasileira. Com 47 anos, a gaúcha é ex-Miss Brasil (título conquistado em 1999) e torcedora declarada do Internacional. Ela também é conhecida pelo relacionamento de mais de dez anos com o piloto Átila Abreu.>

Renata Fan 1 de 9

A trajetória de Renata Fan no esporte começou como assistente de palco nos programas Terceiro Tempo e Debate Bola, ambos também na Band. Apadrinhada por Milton Neves no início da carreira, consolidou-se como apresentadora titular de uma das faixas mais tradicionais da grade esportiva da emissora.>