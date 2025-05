JÁ OUVIU ESSA VOZ?

Apresentadora do SBT revela que já foi a voz do GPS e de bancos: 'Não recusava trabalho'

Dani Brandi, contou no PODCMAIS como sua voz chegou aos aplicativos de GPS e menus eletrônicos de atendimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de maio de 2025 às 12:24

Apresentadora do SBT revela que já foi a voz do GPS e de bancos: 'Gravava como uma louca' Crédito: Reprodução

Se o nome Dani Brandi ainda não é familiar para você, sua voz com certeza é. Antes de se tornar apresentadora do "Tá na Hora", telejornal do SBT, a jornalista teve uma carreira inusitada: ela foi a voz por trás de aplicativos de GPS como o Waze e também de operadoras de cartão e bancos, onde gravava menus de atendimento eletrônico. >

A revelação aconteceu durante sua participação no PODCMAIS, podcast comandado por Laura Portiolli. Dani contou que o início dessa trajetória foi motivado por uma boa oportunidade de trabalho. "Entrei em uma empresa com um salário bom e lá comecei a gravar muitos áudios. Foi quando uma produtora me procurou dizendo que estavam testando um sistema novo de mapas online e me chamaram para fazer um teste como voz do GPS", explicou.>

Você sabia? Dani Brandi é a mulher por trás da voz mais famosa do GPS.

.pic.twitter.com/8uSkOYeVVZ — POINT POP (@Point__Pop) May 28, 2025

Com bom humor, ela relembrou sua reação imediata: "Perguntei quanto pagava. Quando fiz as contas do valor por hora, falei 'opa, quero!' Eu não recusava trabalho".>

Segundo Dani, a demanda era intensa: "Gravava que nem uma louca! Eram muitos áudios: nome de ruas, instruções como 'a 300 metros, vire à direita', tudo isso.">

Além dos sistemas de navegação, a apresentadora também emprestou a voz para saudações automáticas de bancos e operadoras. "Você já deve ter me ouvido em algum momento esperando atendimento. Gravei várias mensagens do tipo: 'Bem-vindo ao seu banco, digite o número da sua agência", exemplificou.>