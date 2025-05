NOVELA DAS 18H

Garota do Momento: Bia acorda do coma e é confortada por Clarice

No capítulo desta quinta-feira (29), Clarice é acusada de assassinato e situação fica cada vez mais tensa

No capítulo de hoje (29) de Garota do Momento, os dramas se intensificam. Bia finalmente desperta do coma, enquanto Alfredo ainda desaparecido, deixa fãs e familiares em estado de alerta. >

Clarice garante a Bia que não vai deixá-la sozinha, mas a tranquilidade dura pouco: Basílio revela para Beto e Beatriz que Maristela estava com o colar de joias desaparecido. Desconfiado, Beto confronta Bia sobre o roubo, mexendo com a confiança entre os dois.>

Em paralelo, Anita e os familiares de Alfredo iniciam uma mobilização pública para tentar descobrir o paradeiro do artista. Enquanto isso, Alfredo decide colaborar com Mirtes em segredo. Já Celeste sofre em silêncio com os problemas dentro do seu casamento.>