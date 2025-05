DIVÓRCIO

Zé Felipe traiu Virginia com bailarina, diz colunista

Segundo o colunista Erlan Bastos, o cantor teria se envolvido com Karol Gerez, integrante de sua equipe

O colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, revelou nesta quarta-feira (28) que o cantor Zé Felipe teria traído Virginia Fonseca com uma das bailarinas de sua banda. A informação surge um dia após o casal anunciar a separação.>