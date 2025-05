FAMOSOS

Virgínia faz exigências a hotel após separação; veja pedidos

A direção do hotel convocou uma reunião emergencial

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2025 às 11:21

Virgínia Crédito: Reprodução

Logo após anunciar o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca adotou medidas para preservar sua privacidade durante a estadia em Lisboa, Portugal. Hospedada no Hotel Ritz, ela teria exigido que todos os funcionários do local assinassem um termo de confidencialidade, de acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.>

A direção do hotel convocou uma reunião emergencial com camareiras, recepcionistas, garçons e demais membros da equipe para apresentar o documento, que proibia qualquer divulgação sobre a presença da influenciadora ou detalhes de sua rotina no estabelecimento.>

Segundo apuração da coluna, a própria Virginia foi responsável pelas exigências e solicitou que a gerência comunicasse oficialmente à imprensa que ela já havia feito o check-out, mesmo ainda permanecendo no local por mais algumas horas.>

Apesar da repercussão do anúncio da separação, feito em Portugal, Virginia manteve o controle da própria exposição. A postura foi descrita como firme e estratégica, indicando que ela segue ditando o rumo de sua imagem pública, mesmo em meio a um momento pessoal delicado.>

