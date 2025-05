NO RIO VERMELHO

Ivete Sangalo reúne famosos em festa de aniversário intimista em Salvador

Cantora baiana reuniu amigos, artistas e familiares no Rio Vermelho em noite animada

A cantora Ivete Sangalo celebrou seu aniversário em grande estilo na noite de terça-feira (27), em Salvador. Após retornar de uma mini turnê por Portugal, a artista baiana reuniu familiares e amigos em uma festa intimista e animada no bairro do Rio Vermelho, um dos mais tradicionais da capital baiana. >

Durante a comemoração, Ivete foi bastante cumprimentada ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, que usou as redes sociais para se declarar: “Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor”, escreveu ele.>