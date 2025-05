ENTREVISTA

Entenda o que é insuficiência renal crônica, quadro de Benedito Ruy Barbosa

Presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Bahia explica quais os principais sintomas e opções de tratamento

Aos 94 anos, Benedito Ruy Barbosa está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São Paulo, desde o último dia 20. Autor de novelas como Pantanal (1990), O Rei do Gado (1996) e Renascer (1993), Benedito é considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. >

Um boletim médico divulgado no último domingo (25) confirmou que o autor apresenta um quadro de insuficiência renal crônica, hoje chamada de doença renal crônica, que motivou a internação. Apesar disso, os médicos informaram que ele vem apresentando evolução positiva nos exames e no estado clínico. Ainda não há previsão de alta.>

Diante do estado de saúde do dramaturgo, o CORREIO conversou com a doutora Ana Flávia Moura - presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Bahia - sobre os sintomas da doença e os riscos. >