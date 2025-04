SAÚDE

Por que nos oferecem água quando estamos nervosos? Entenda se o hábito realmente acalma

A hidratação é fundamental para manutenção das funções do sistema nervoso

Elis Freire

Publicado em 13 de abril de 2025 às 10:00

Mulher oferece água para homem ansioso Crédito: Shutterstock

Quando vemos alguém ansioso ou passando mal, o hábito mais comum é oferecer-lhe água e um local para sentar. Mas, será que essa atitude cuidadosa, passada de geração em geração, tem explicação científica? A água realmente tem um efeito calmante por si só? >

Segundo o portal Drauzio Varella, a água não possui propriedades calmantes nas suas moléculas que promoveriam uma calma imediata. Porém, se manter hidratado é fundamental para manutenção do equilíbrio do sistema nervoso e suas funcionalidades, podendo ajudar na ansiedade e no nervosismo.>

Como nosso cérebro é composto por cerca de 75% de água, a hidratação é justamente o que garante o seu bom funcionamento e promove a médio e longo prazo uma melhora em sintomas de ansiedade. Já o contrário - não beber água o suficiente - pode causar consequências drásticas no bem-estar como confusão, fadiga, dor de cabeça e perda de memória. >

Isso é o que diz um estudo publicado em 2021 pela Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. A publicação explica que a água ajuda a regular a temperatura do corpo, o que é importante para o funcionamento adequado do cérebro.>

Além disso, a falta do chamado "líquido da vida" neste órgão central do sistema nervoso pode interferir na liberação de substâncias como a serotonina e a dopamina, desempenhadoras de um papel crucial na regulação do humor. Assim, o nível de cortisol, o hormônio do estresse, tende a aumentar. >

O hormônio cortisol elevado, por sua vez, está diretamente ligado à sensação de nervosismo e à incapacidade de lidar com situações estressantes. A desidratação, então, pode sim intensificar os sintomas de uma crise ansiosa, tornando mais difícil manter a calma, o equilíbrio emocional.>

E água com açúcar?

Já a água com açúcar não parece ser uma combinação muito benéfica ou eficiente para acalmar alguém em estado de ansiedade. Segundo especialistas, a dupla não tem efeito sedativo algum. Pelo contrário; estudos indicam que o açúcar pode deixar as pessoas mais aceleradas.>

Além disso, a glicose derivada do açúcar é rapidamente metabolizada no organismo, liberando energia para as células trabalharem. Ou seja, o mais coerente seria a pessoa ficar mais alerta e com energia ao tomar água com açúcar.>