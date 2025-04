NOVA TREND

'Bed rooting': Saiba o que é esse hábito e como ele pode prejudicar a sua rotina

Expressão é utilizada pela geração Z para uma nova tendência de ‘autocuidado’

Do inglês, o "bed rotting” consiste em passar horas deitado na cama, rolando o feed do celular, maratonando séries ou até mesmo trabalhando.⁠ Difundido como uma forma de recarregar as energias, especialistas alertam que a prática pode prejudicar a qualidade do sono e os níveis de energia ao longo do dia, desregulando o chamado “relógio biológico”. >