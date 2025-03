NASCEU EM ALGUMA?

9 meses depois do Carnaval? Saiba quais são as datas mais comuns de aniversário no Brasil

O motivo por trás da concentração de nascimentos foi explicado por estudo

Elis Freire

Publicado em 27 de março de 2025 às 18:24

Aniversário Crédito: Shutterstock

Algumas datas são mais comuns que outras para aniversários no Brasil. É o que revela um estudo de 2020, realizado pelo professor Marcus Nunes, do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). “Deve ser 9 meses depois do Carnaval” podem jurar os engraçadinhos, mas as datas mais comuns para os bebês nascerem no país são surpreendentes. >

As 10 datas mais comuns estão concentradas no mesmo período do ano, todas em março, abril e maio. Segundo os cálculos, os aniversários indicam que a concepção dos bebês se deu no inverno do ano anterior. São elas: 10 de março, 5 de maio, 25 de abril, 20 de março, 16 de abril, 10 de maio, 12 de março, 20 de abril, 15 de maio e 4 de abril. >

Quais os motivos por trás?

A explicação para Março, abril e maio estarem lá em cima no ranking pode estar no clima. Os bebês, então, costumam ser concebidos no inverno do ano anterior, quando as temperaturas são mais baixas. Um vinhozinho e uma coberta? Parece que sim. Segundo o estudo, nesse período as pessoas tendem a ficar mais juntas para se aquecer.>

Mas, as festas de meio do ano também podem estar relacionadas com o boom dos aniversários entre os três meses. Os encontros típicos e calorosos parecem gerar mais aproximação entre os casais. Isso se reflete diretamente nas datas mais comuns para o nascimento no Brasil.>

Mas cadê setembro?

O estudo do brasileiro também mostra setembro entre os principais meses de nascimento. Porém, as datas neste mês aparecem um pouco mais abaixo no ranking. Os nascimentos no mês de setembro podem ser explicados já que os bebês que nascem entre 10 e 21 de setembro estão nascendo nas semanas 37 e 38 do ano provavelmente foram concebidos durante as festas de fim de ano. >