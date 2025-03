'SOGRA GATA'

Extrovertida e amante da natureza: saiba quem é a sogra 'gata' de Sandy que viralizou em foto

Maria Helena Carone é mãe do médico e namorado de Sandy Pedro Andrade

Elis Freire

Publicado em 26 de março de 2025 às 15:26

Maria Helena Carone Gomes e Sandy Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em foto ao lado da nora Sandy, Maria Helena Carone Gomes chamou atenção dos internautas e a foto viralizou com a mulher sendo elogiada pelos internautas. Mãe de Pedro Andrade, médico e namorado da cantora desde agosto do ano passado, ela é bem ativa e extrovertida nas redes sociais, com registro ao lado do filho em cachoeiras, passeios e retiros espirituais. >

Maria Gomes e filho Pedro Andrade em cachoeira Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, Maria Helena é funcionária de um instituto que leva o nome de Pedro e também já foi dona de um restaurante. Hoje aos 52 anos, ela leva sua vida com muita reflexões sobre a natureza e viagens. A "sogra gata", como tem sido chamada, também tem outra filha que trabalha na área da saúde.>

Maria costuma usar as redes sociais para compartilhar com os seguidores reflexões espiritualistas sobre o mundo e o meio ambiente, e mensagens sobre os animais, um de suas grandes paixões. Ela também aparece ao lado de Pedro em uma aldeia indígena com pinturas tradicionais no rosto. >

Maria Gomes e Pedro Andrade em aldeia indígena Crédito: Reprodução / Redes Sociais