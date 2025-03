RECURSO NEGADO

Influenciadora é condenada a pagar indenização de mais de R$ 70 mil a Klara Castanho

Recurso de Dri Paz não foi aceito e não cabe mais recorrer

Elis Freire

Publicado em 25 de março de 2025 às 15:50

Klara Castanho Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A Justiça de São Paulo condenou a influenciadora Adriana Kappaz, conhecida como Dri Paz, a pagar uma indenização de R$ 70,6 mil à atriz Klara Castanho. Recurso apresentado por Kappaz foi negado e não cabe mais recorrer, já que o processo já foi tramitado e julgado no início de março. As informações são de Rogério Gentile, do Uol. >

A condenação após Dri Paz fez tecer críticas à atriz pelo fato de ela ter entregado para adoção uma criança recém-nascida. Segundo alegação da atriz, isso obrigou a famosa a revelar, por meio de uma carta aberta, que havia sido vítima de um estupro.>

Dri chegou a se desculpar nas suas redes sociais por meio de um vídeo e disse ter sido induzida por terceiros. "Sempre procurei ser muito correta. Peço perdão do fundo do meu coração", explicou na época.>

O processo movido contra a influenciadora alega que as declarações de Dri Paz foram "irresponsáveis e abusivas". A influenciadora foi condenada em primeira instância em agosto do ano passado e agora, seu julgamento já foi finalizado em segunda instância. >

Recurso negado

No ano passado, Dri Paz entrou com recurso sobre a decisão alegando não ter sido devidamente citada sobre a existência do processo. Em mensagem enviada à coluna de Rodrigo Gentile, ela informou: "nunca fui citada pela Justiça nesse processo ou sequer tive direito a defesa, já que nem sabia da existência do mesmo".>