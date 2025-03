'6 BOLSAS DE SANGUE'

MC Carol revela complicações após procedimento para emagrecer: 'Quase morri'

Funkeira fez lipo depois de uma bariátrica e precisou ser internada em estado grave

A cantora MC Carol abriu tudo sobre os procedimentos que fez para emagrecer. Hoje com 135 kg, a funkeira já perdeu bastante peso e pretende perder ainda mais. Segundo ela, a meta é atingir os 100kg. A MC realizou uma cirurgia bariátrica em 2022, por orientação médica. >

A artista contou por que demorou tanto para fazer a cirurgia, já que foi orientada a fazer desde a adolescência. "Demorei muito tempo para fazer. Tinha que ter feito aos 18 e fui enrolando. Tinha medo. As pessoas falavam: 'bariátrica mata, você vai morrer'. Acho que antigamente tinha que cortar de cima a baixo. Mas hoje em dia são só quatro furinhos e acabou", disse, em entrevista à Quem.>

MC Carol contou ainda o que a levou a realizar a cirurgia. "O que me levou a fazer a bariátrica foi ter feito a cirurgia da vesícula forçada. Fui obrigada a operar a vesícula porque fiquei dois anos sofrendo, tendo crises, e uma noite liguei para o meu médico e falei: 'doutor, pelo amor de Deus, me passa um remédio mais forte. E ele falou: 'não tem remédio mais forte. Você precisa operar urgente senão vai morrer'. Aí tive que operar porque sentia muita dor e tinha que trabalhar”, disse à revista. >

Detalhando o procedimento, a famosa explicou que fez a modalidade bypass, que costuma gerar uma menor perda de peso ao paciente. "Fiz a bariátrica que perde menos, acho que é o bypass, que o médico coloca um grampo que pode tirar. Se fizesse a outra [outro método de bariátrica] teria perdido muito mais. Hoje em dia, estou pesando 135 kg, tenho 1,67 m. Acho que estaria muito abaixo [com o outro método]. Pretendo perder mais, pelo menos esses 35 kg aí. Minha meta é chegar aos 100 kg", ressaltou e garantiu que a recuperação foi tranquila.>

Porém, todas complicações vieram depois, quando ela resolveu fazer uma lipoaspiração - cirurgia para retirada de gordura - no braço. Ela contou que quase morreu após a intervenção; "O que foi sinistro foi a lipo que fiz no braço depois da bariátrica. Fui para CTI e tudo, tomei seis bolsas de sangue e três de ferro. Quase morri. Perdi muito sangue e não tinha mais veia, tive que fazer um acesso venoso profundo na perna. Fiquei dez dias no CTI", revelou. >