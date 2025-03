REVOLTA

Mulher se revolta ao flagrar traição e morde marido e amante: 'Agora que surtei tá achando ruim'

Tatiane ficou furiosa com o desrespeito do marido

Um acontecimento trágico, mas também inusitado, está repercutindo nas redes sociais. Tudo aconteceu em Parnaíba, no Piauí, onde uma mulher identificada como Tatiane flagrou o seu marido traindo-a. Revoltada, a mulher mordeu o cônjuge e a amante, deixando feridas pelo corpo do dois. Ambos precisaram ser socorridos pelo SAMU e a agressora foi detida.>

Em entrevista nas redes sociais, ela explica o ocorrido. “Eu descobri uma traição, o bonitão ali disse que não tinha nada com ninguém… E aí chegou em casa com a outra, agora está achando ruim eu ter surtado, já que ele disse que eu não tinha motivo nenhum”, contou Tatiane. >

Ela ressaltou que o amado estava mentindo para ela, já que tinha garantido que nunca a traiu. “Ele disse que nunca me traiu, nunca ficou com ninguém…”, acrescentou ela, rindo de desespero.>

“Também mordi ela, bati nela, e ela está no Samu. […] Bati nos dois, fui presa… Ele me esfaqueou e não aconteceu nada com ele, já eu mordi ele e fui presa”, disparou Tatiane. A moça estava se relacionando com o homem, não identificado, há cinco anos, com quem tem um filho. >