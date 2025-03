ITEM DE GRIFE

Virginia exibe bolsa de luxo de meio milhão de reais em viagem; veja

Influenciadora posou com item em passeio com família e amigos

Elis Freire

Publicado em 24 de março de 2025 às 18:37

Virgínia Crédito: Divulgação

Durante viagem com família e amigos, Virginia Fonseca exibiu um item de luxo que chamou a atenção dos seguidores. Em Punta Del Este, no Uruguai, a influenciadora compartilhou uma série de fotos do momento especial no Instagram, dentre elas diversas imagens onde mostra a bolsa da famosa grife Hermés. >

A Hermès da vez é uma Birkin Picnic 25 Handbag Barenia Rattan - edição exclusiva e especial da marca francesa. O valor do item pode ser comparado ao de um apartamento pequeno em um bairro de classe média em São Paulo: US$ 78 mil ou R$ 447 mil. Na revenda, o preço do item grifado pode chegar a R$ 500 mil.>

Veja:>

Virginia com bolsa de luxo de meio milhão Crédito: Reprodução

Este não é o único modelo da marca adquirido pela famosa, que acumula mais de 20 milhões de seguidores apenas no Instagram. A loira também possui uma Kelly tradicional, que custa cerca de R$ 200 mil, além de uma Birkin cor-de-rosa, que vale R$ 1,2 milhão. >