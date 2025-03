TRISTE

2 tiros na nuca: Ator de 'Vale Tudo' teve morte trágica no Rio

Fernando Almeida atuou na primeira versão da novela em 1988

Elis Freire

Publicado em 24 de março de 2025 às 16:01

Fernando Almeida Crédito: Reprodução

Um dos poucos atores negros da primeira versão de “Vale Tudo”, Fernando Almeida (1974- 2004) deu vida ao Gildo, um menino em situação de rua que foi acolhido por Raquel, a protagonista da novela. Criado na zona norte do Rio de Janeiro, de família humilde, o artista teve uma morte trágica, fruto da violência urbana da cidade. >

O ator morreu aos 29 após levar dois tiros na nuca em um ponto de ônibus na avenida Brasil, na altura de Realengo, zona norte do Rio. Com outras atuações na TV, Fernando deixou um filho, Samuel, com sete anos na época, fruto do relacionamento com a atriz Antonia Fontenelle. >

A youtuber famosa, inclusive, relembrou o acontecido em entrevista para o podcast Papagaio Falante, em 2022. "Nós nos separamos quando nosso filho tinha alguns meses, mas continuamos amigos. No dia do assassinato, Fernando tinha ido a um churrasco com o filho da atual mulher do pai dele. De lá, eles foram para um baile funk em Padre Miguel. Ele teria se engraçado com a mulher de um traficante. Esperaram ele ir embora e depois o executaram”, detalhou a tragédia.>

Samuel, filho de Antonia Fontenelle com Fernando Almeida Crédito: Reprodução

Trabalhos

Fernando Almeida começou na TV com apenas 10 anos quando participou da novela das 6 "Livre Para Voar" (1984). O ator também fez parte do elenco de "Sinhá Moça" (1986), "O Outro" (1987), "Lua Cheia de Amor" (1990), "Pedra sobre Pedra" (1992), "Sex Appeal" (1993), "Olho no Olho" (1993), "O Campeão" (1996), "Malhação" (1997) e "Vila Madalena" (1999). >

Depressão e poucos convites

Apesar da quantidade de trabalho, a partir da década de 2000, Fernando se queixava da falta de oportunidades na TV Globo. O seu último trabalho foi três anos antes da sua morte e o artista sofria de depressão, além de passar dificuldades financeiras.>