BBB 25: Sincerão desta segunda (24) terá destruição de objetos afetivos

Dinâmica mexerá com o lado emocional dos brothers e sisters; veja como será

Com a saudade da família à flor da pele após 70 dias de confinamento, o Sincerão desta segunda-feira (24) promete mexer com o coração dos participantes do BBB 25. Na dinâmica, os brothers e sisters terão a chance de receber uma lembrança especial de seus familiares, mas conquistar esse privilégio não será fácil e pode acabar destruindo o emocional dos adversários. >