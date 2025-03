LEBRON DUMMY

Reação de Diego Hypolito com dummy ‘gigante’ no BBB 25 viraliza: 'Enorme'

Funcionário entrou na casa para fechar o Quarto Fantástico nesta quarta-feira (19)

Elis Freire

Publicado em 19 de março de 2025 às 17:04

Dummy entrou na casa do BBB 25 para fechar o Quarto Fantástico Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma visita surpresa apareceu no BBB 25 na manhã desta quarta-feira (19). Vestido de dummy, um funcionário entrou na casa após os participantes terem recebido a notícias que o Quarto Fantástico seria fechado. Ao vê-lo, os confinados do cômodo moveram seus pertences rapidamente para o outro quarto, mas o que surpreendeu foi a altura do homem que veio trancar o quarto. >

Diego Hypólito foi um dos participantes a se deparar com o dummy na casa e arregalou os olhos, analisando o tamanho do fantasiado. Sua reação logo viralizou nas redes sociais, com os internautas comparando os tamanhos dos dois rapazes.>

“Gente eu ainda tô impressionada com a altura desse Dummy”, comentou uma internauta. “E o Di todo pitico do lado”, ressaltou outro. “Que homem enorme. Obrigada por esse entretenimento, Golden”, disse uma terceira, se referindo ao novo diretor do reality da TV Globo Rodrigo Dourado. >

A baiana Aline, primeira a ver o dummy, também se surpreendeu com a visita. "Gente, que susto"."Olha o tamanho do homem ali", apontou João Gabriel ao avistá-lo. "Ele é muito assustador! Ele está vindo", brincou Vitória Strada. >