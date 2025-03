DESTINO Nº1

Léo Santana e Lore Improta abrem álbum de fotos com Liz curtindo resort de luxo

Casal e filha estão aproveitando as férias em Pernambuco pós-Carnaval

Depois de muito trabalho no Carnaval, o descanso merecido veio. Léo Santana e Lore Improta mostraram nas redes sociais que estão curtindo suas férias com a filha Liz em um resort de luxo em Pernambuco. A dançarina postou um álbum de fotos com diversos momentos de curtição em frente ao marzão do litoral nordestino. >