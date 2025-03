TEVE CLIMÃO?

Sasha Meneghel e marido revelam o que houve no aniversário de João Guilherme

Comemoração na Fazenda Talismã gerou especulações sobre possível climão entre famosas

Sasha Meneghel e o marido João Lucas abriram o jogo sobre o que houve na Fazenda Talismã, na comemoração do aniversário de João Guilherme realizada no dia 1 de fevereiro. Fãs especularam uma suposta confusão entre Virginia e Bruna Marquezine , namorada do aniversariante na época, já que a atriz não apareceu nos registros da influenciadora. >

Bruna Marquezine e João Guilherme anunciaram o término de seu relacionamento no mês passado, pouco tempo após o aniversário do ator, onde teria rolado o climão. De acordo com a própria Virginia, que usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso, o motivo da falta de vídeos e fotos com Bruna Marquezine se deu por um pedido de Poliana Rocha, esposa de Leonardo. A sogra de Virginia e mãe de Zé Felipe proibiu registros fotográficos e filmagens, porém, em determinado momento da festa a proibição foi derrubada.>