MATERNIDADE

Sasha Meneghel revela desejo de ter filhos e João Lucas dispara: 'Tenho um estoque de teste de gravidez'

A estilista e o cantor são casados desde 2021

A estilista Sasha Meneghel e o cantor João Lucas estão casados desde 2021, mas os dois não pretendem aumentar a família por enquanto. Em entrevista ao podcast Pod Delas na tarde desta terça-feira (18), o casal revelou que, no momento, a prioridade é o trabalho. Sasha, porém, contou que pretende sim ser mãe um dia. >

“Eu quero poder viver a gravidez com intensidade, porque sou uma pessoa muito intensa. Tudo que eu faço, faço no meu 100%. Então, quero viver isso com calma e profundidade. E, agora, a minha vida não está calma, então acho que prefiro esperar um pouco mais“, explicou Sasha, confirmando o desejo de ser mãe mais para frente.>