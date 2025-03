UNIÃO EM DOSE TRIPLA

Simone Mendes e Kaká renovam votos de casamento pela terceira vez em Las Vegas; veja fotos

Casal aproveitou a passagem pela cidade americana para reafirmar seus laços nesta segunda (17)

Os dois aproveitaram a passagem pela cidade americana para reafirmar seus laços nesta terceira cerimônia. A cantora vive um dos melhores momentos da carreira, alcançando o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil com o hit Me Ame ou Me Largue, primeira faixa do álbum Contando Sua História Vol. 2.>