DEU RUIM

Taís Araújo recusa 'morango do amor' nos bastidores de Vale Tudo: 'Não vou comer'

Atriz não quis provar doce e justificou: 'Parada cheia de açúcar em volta'

Taís Araújo não quis saber do 'morango do amor'. Um vídeo gravado nos bastidores de Vale Tudo, da Globo, mostra a atriz rejeitando o doce de forma veemente. Outras pessoas tentaram convencer a artista a mudar de ideia, mas ela seguiu recusando a febre do momento.>