LOIRA DO FORRÓ

Fiuk dá beijão em cantora já chamada de 'nora' de Fábio Jr.; saiba quem é

Cantora e ex-BBB trocaram carícias no 'Rancho do Maia', reality show do influenciador Carlinhos Maia

Elis Freire

Publicado em 18 de março de 2025 às 15:19

Fiuk dá beijão em reality show de Carlinhos Maia Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após especulações sobre o envolvimento de Fiuk com Deolane Bezerra, parece que agora o filho de Fábio Jr. realmente foi fisgado. O cantor trocou beijos com a cantora Kally Fonseca no “Rancho do Maia”, reality na web promovido pelo influenciador Carlinhos Maia. Os dois teriam passado grande parte da festa grudados. Segundo o jornal O Extra, a artista já é chamada de a “nova nora” de Fábio Jr. >

Kally Fonseca tirando uma casquinha de Fiuk 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zg2sh1fAbg — 👀OQUETAROLANDO☀️ (@OQUETAROLANDOO) March 16, 2025

Kally, de 31 anos, é uma cantora conhecida e acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ex-vocalista da famosa banda Cavaleiros do Forró, a loira também ex- A Fazenda e participou do reality show “Se Sobreviver, Case”, do Multishow, em 2023.>

Conhecida como loira do forró, ela gravou recentemente, o gravou o clipe da “Eu, você e os cachorros” como modelo e DJ Jesus Luz. Bar da Lôra e “Não Me Toca Mais” também são outros sucessos da artista.>