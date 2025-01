DOR DE COTOVELO

Ex de Cezar Black aparece com novo namorado e ex-BBB dispara: 'Era apaixonada por mim e está com outro'

O baiano esteve na Festa do Gelo, onde Kally Fonseca e novo namorado foram flagrados aos beijos

Elis Freire

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 18:43

César Black, sua ex Kally e novo namorado estavam os três na Festa do Gelo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A dor de cotovelo bateu forte em Cezar Black após o ex-BBB ir à Festa do Gelo na noite desta quarta-feira (22), na Paraíba, onde encontrou a sua ex-namorada, a cantora Kally Fonseca acompanhada do novo namorado, o sertanejo Jonatha Keven, cantor da dupla Jonatha & Cristiano. O baiano não gostou de encontrar os dois, apenas 1 mês após o término com a cantora. >

"Faz pouquíssimo tempo que a gente terminou. Tem um mês, né? E ela era transtornada de apaixonada por mim e está namorando outro já, então está tranquilo", disse ele, em entrevista à Quem.>

"Mas estou em paz. Eu sou um cara muito tranquilo. A gente acabou tranquilamente, ela segue a vida dela, eu sigo a minha. A gente se encontra aqui e é isso, acho que cada qual está seguindo conforme acha que deve lidar daqui pra frente e está tudo bem", completou o baiano. >

César Black e Kally se conheceram durante o reality A Fazenda 15 e ficaram juntos por cerca de um ano. O relacionamento dos dois terminou no fim de novembro do ano passado, há um pouco mais de um mês. >

O ex-BBB também comentou sobre a relação que mantém com as ex-namoradas: "Me dou bem com a maioria delas, não com todas”, contou à revista.>