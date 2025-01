VOTARIAM PARA FICAR?

Giovanna Antonelli sugere entrar no BBB25 com Murilo Benício e ator reage: ‘Tive pesadelo’

O ator se surpreendeu com convite da ex-mulher para ser sua dupla no reality da Globo

Elis Freire

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 18:51

Giovanna Antonelli e Murilo Benício Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Giovanna Antonelli brincou sobre a possibilidade de entrar no BBB25 ao lado do ex-marido Murilo Benício e o ator reagiu surpreso ao imaginar a situação: "Gente, vocês viram essa coisa da Giovanna falando do Big Brother? Eu não respondi até agora, porque ela sabe que eu ia ficar grilado. Eu deixei passar, porque eu falei: 'A Giovanna comigo no Big Brother...", declarou em vídeo nas redes sociais.

Murilo contou que teve um pesadelo logo depois do convite. "Eu tive um pesadelo com o Big Brother, mas não vou contar tudo. Começou meu pesadelo comigo acordando dentro da casa e dizendo: 'Meu Deus do céu, como eu aceitei fazer isso…”, relatou nas suas redes.

O ator viveu um momento de susto ao sonhar sobre a experiência de ser confinado na casa mais vigiada do Brasil. “'Meu Deus do céu, de que lado o Brasil vai ficar do lado?'. Porque eu já estava arrumando confusão com todo mundo”, contou.

Murilo revelou ainda outro receio ao participar do reality da Globo. "Qual o pesadelo de qualquer pessoa que entra no Big Brother? Ser eliminado na primeira semana. Agora eu te pergunto: quando foi que eu fui eliminado?", disse, em tom descontraído.