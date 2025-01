ACORDO DE CASAL

Namorada de Gabriel Yoshimoto propôs dar um tempo na relação antes do BBB25; conheça casal

Juliana Gomes revelou que já teve um relacionamento aberto com modelo, mas hoje tem um acordo monogâmico

Elis Freire

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 17:36

Gabriel Yoshimoto e Juliana Gomes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Gabriel Yoshimoto entrou na casa mais vigiada do Brasil comprometido. O brother já se declarou algumas vezes à namorada, Juliana Gomes, durante o confinamento no BBB 25, que estreou no dia 13 de janeiro. A jovem, porém, contou que chegou a propor dar um tempo no relacionamento para que Gabriel entrasse no reality solteiro.

Juliana, administradora da conta do modelo e do seu parceiro de dupla, Maike explicou que tem um diálogo muito aberto com o parceiro e por isso decidiu perguntar se uma pausa na relação era do desejo dele. A resposta, porém, a surpreendeu positivamente: um “não”.

"Nosso diálogo é muito aberto e eu cheguei a propor para o Gabriel esse 'tempo' para ele entrar focado 100% no jogo. A gente sabe que é uma oportunidade única entrar no BBB e, às vezes, amar também é sobre deixar o outro voar, não é mesmo?! Mas é claro que por dentro eu estava torcendo para a resposta ser 'não'. E assim foi! Cheguei a tocar nesse assunto algumas vezes, e todas às vezes ele disse que isso nem era uma opção na cabeça dele, porque sou a mulher da vida dele. Ele até brincou 'já passamos por tantas coisas e agora, na hora de colher os bons frutos, você não quer?!'", revelou, em entrevista à Quem.

Os dois se conheceram em um trabalho em 2022, onde Gabriel foi contratado por Juliana em um casting. O casal já chegou a ter uma relação aberta, mas atualmente possuem um combinado fechado e monogâmico.

"Relacionamento aberto ainda é um tabu para as pessoas. Muita gente pensa que é bagunça, que não existe respeito, que não tem regras e não é assim. A gente só fechou porque estava dando muito certo, porque o amor só crescia. Não foi para controlar ou por ciúmes; foi o fluxo natural das coisas", explicou a jovem.

Ela contou que eles tentavam não se importar com os comentários negativos sobre o acordo amoroso do casal. “Não nos importávamos com os outros e temos amigos incríveis, que sempre nos apoiavam quando surgia algum comentário desagradável. Propus o relacionamento aberto, ele topou e estávamos confortáveis e felizes daquela forma. Foi uma escolha nossa naquele momento da relação”, falou à revista.

A administradora comentou ainda sobre os sentimentos de estar longe do namorado, vendo-o somente através das telas da TV. “Não está sendo fácil (passar esse tempo separado), principalmente porque a gente mora junto. Estamos sempre pertinho um do outro, temos a nossa rotina e muita troca durante o dia. [...] Então não é a mesma coisa, né? Mas estou tão feliz com essa oportunidade dele estar no BBB, que consigo aguentar a saudade", garantiu Juliana.