ABSTINÊNCIA SEXUAL

Gracyanne Barbosa reclama de falta de sexo no BBB e revela frequência fora da casa; assista

Musa fitness fez revelação íntima aos colegas de confinamento no BBB25

Elis Freire

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 14:30

Gracyanne Barbosa Crédito: Divulgação

Solteira desde o término com o cantor Belo, em abril de 2024, Gracyanne Barbosa está chamando atenção no BBB25 com a sua rotina alimentar e treinos pesados. Desta vez, foi a sua vida íntima que chamou atenção dos colegas de confinamento no reality da Globo.

A influenciadora, musa fitness contou que está enfrentando muitas dificuldades no programa devido à falta de sexo. Além disso, ela fez uma revelação sobre a frequência sexual que costuma ter fora da casa, durante uma conversa com Thamiris e Diego Hypólito. "Para mim, é realmente difícil. Eu gosto de transar todo dia, acho insuportável", desabafou Gracyanne.

A ex-esposa do cantor Belo confessou que está sendo difícil suportar a abstinência sexual no BBB. Já Thamiris, dupla da irmã Camilla,, ressaltou que Gracyanne parecia estar plena, mesmo "subindo pelas paredes". "Nossa, mas você fica plena! Porque eu, quando quero alguma coisa, fico estressada. Pleníssima. Mas tem gente solteira na casa." Gracyanne respondeu com piada bem humorada. “Você e o Diego”, disparou.

Durante o bate-papo, Gracyanne questionou a quantidade de solteiros no programa e garantiu que está preparada para viver uma relação no BBB. "Eu estou preparada. Só precisa aparecer alguém que realmente valha a pena. Porque, pelo amor de Deus, está complicado", comentou Thamiris. "Por enquanto, né? Terceiro dia", brincou ela.

Assista declaração:

Gracyanne fala sobre ficar sem sexo no BBB25 pic.twitter.com/q4pBKKPccu — WWLBD ✌? (@whatwouldlbdo) January 21, 2025

Gracyanne e Giovanna

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, entrou na casa do BBB25 ao lado da sua irmã Giovanna”. A empresária e musa fitness conhecida por protagonizar polêmicas era uma das cotadas no reality da Globo. Já Giovanna é veterinária e é a irmã mais nova de 26 anos. As duas são de Campo Grande (MS).

Gracyanne já chegou a contar que consome 40 ovos por dia, além de fazer sete refeições ao longo do dia e treinar de domingo a domingo.