BOY NOVO

Herdeiro, loiro, estudante de medicina: Saiba quem é o novo namorado de Duda Guerra

Influenciadora assumiu relacionamento dois meses após terminar com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica

A influenciadora Duda Guerra, de 17 anos, surpreendeu os seus seguidores ao assumir um novo relacionamento menos de dois meses após terminar com Benício Huck, filho do casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica. O boy da vez é Bruno Welter Lucianelli , estudante de Medicinada Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). >

Em fotos compartilhadas nos stories, Duda apareceu abraçada ao rapaz, oficializando a nova fase de sua vida amorosa. O novo namorado, também loiro, foi comparado com Benício, com internautas enxergando semelhanças entre os dois, já outros opinaram: "muito mais bonito!". >

O término de Duda e Benício ocorreu após uma série de polêmicas envolvendo o grupo de amigos do casal. Isso porque Duda teria tido uma crime de ciúmes em relação à também influenciadora Antonela Braga, durante uma viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul. Além disso, fontes ligadas ao círculo dos apresentadores indicam que Angélica nunca se sentiu confortável com a relação do seu filho com a jovem. >