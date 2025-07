'PIOR FASE DA MINHA VIDA'

'Parem de fazer isso com a minha mãe', pede irmão de Marília Mendonça aos prantos

João Gustavo acusou páginas de internet de atacarem sua mãe Dona Ruth, que disputa na Justiça pela guarda de Léo Mendonça

Elis Freire

Publicado em 2 de julho de 2025 às 22:25

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo desabafou sobre disputa na Justiça Crédito: Reprodução

O irmão de de Marília Mendonça, João Gustavo, que saiu em defesa da mãe em briga judicial pela guarda de Léo Mendonça, voltou a se manifestar nas redes sociais, desta vez aos prantos. O jovem de 23 anos desabafou nas redes sociais e pediu encarecidamente pelo fim dos ataques à Dona Ruth, que, segundo ele, está emocionalmente abalada após a audiência de custódia.>

“Estou passando aqui para pedir para vocês pararem de fazer comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil, ela está muito mal e eu estou fazendo o máximo para ajudar. Só que está muito difícil porque ela já perdeu muita coisa e eu também”, afirmou ele, chorando muito.>

João desmentiu rumores que a família busca se aproveitar da herança do filho que sua irmã Marília Mendonça teve com Murilo Huff e explicou que a intenção da família é garantir a continuidade do legado da artista. Em seguida, ele suplicou novamente que as páginas da internet deixem Dona Ruth em paz.>

“É pela minha mãe, não por mim. Parem com isso, de verdade, já chega. Eu não sei o que fazer e estou aqui fazendo esse apelo para vocês, porque estou muito preocupado com o que pode acontecer”, destacou.>

“Eu daria tudo para ter a minha irmã de volta, inclusive eu daria a minha própria vida, só que sei que não é possível, isso não vai acontecer. Mas peço agora que deixe a gente em paz, deixe a gente viver e pelo menos sofrer em paz”, finalizou. >

Retrospectiva da disputa

Huff entrou na Justiça no início do mês de junho com uma ação pela guarda unilateral do filho, que desde a morte trágica de Marília Mendonça em 2021 era compartilhada entre os dois — pai e avó do menino.>

Murilo explicou que tomou a decisão "por um bem maior" e alertou o público: "Não julguem sem conhecer a história por completo”. Ele justificou ainda que só deseja "exercer plenamente o papel de pai".>

Logo depois, começou uma troca de farpas e acusações na rede. Dona Ruth afirmou publicamente que Murilo Huff nunca pagou a pensão do filho Léo e o cantor rebateu a versão da avó do menino garantindo arcar com R$15 mil por mês, referentes aos custos fixos básicos da criança. O artista ainda expôs comprovantes de transações bancárias de pagamento da escola e terapia de Léo. >