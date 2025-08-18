Tem pouco tempo? Planta considerada 'imortal' dá flores o ano inteiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:00
O Spathiphyllum, conhecido popularmente como lírio-da-paz, está entre as espécies ornamentais mais escolhidas para ambientes internos.
Com suas folhas verdes intensas e brilhantes, além das flores brancas delicadas, é capaz de trazer um toque de sofisticação e frescor à decoração.
Lírio-da-Paz
Vindo da América do Sul, o lírio-da-paz é uma planta perene que representa tranquilidade, harmonia e bem-estar.
Suas folhas largas em formato de lança são duráveis e ainda ajudam na purificação do ar, deixando o ambiente mais saudável.
Apesar da fama de resistente, o Spathiphyllum também precisa de cuidados básicos. Com as orientações certas, pode se manter bonito e vigoroso por anos.
Essa espécie aprecia bastante luminosidade, mas nunca sob o sol direto. O ideal é deixá-la próxima a uma janela clara, sem que os raios incidam sobre suas folhas, evitando queimaduras, manchas ou quedas.
A rega deve ser frequente, mas sem seguir uma rotina fixa. O mais seguro é observar o substrato: se estiver seco, é hora de regar novamente.
O excesso de água pode apodrecer as raízes, enquanto a falta prolongada pode ressecar a planta. O segredo é manter o equilíbrio.
Sempre que puder, use água sem cloro. Basta encher um recipiente e deixar descansar por algumas horas antes da rega, para que o cloro evapore naturalmente.
O lírio-da-paz cresce melhor em temperaturas moderadas, entre 18 °C e 22 °C. Correntes de ar, tanto frias quanto quentes, e mudanças bruscas devem ser evitadas, já que podem danificar as folhas e prejudicar a planta.
A nutrição regular ajuda na saúde e na longevidade da espécie. Prefira adubos específicos para plantas de interior, com baixa concentração de nitrogênio, evitando crescimento excessivo das folhas e possíveis danos.
Folhas secas, amareladas ou machucadas devem ser retiradas com cortes firmes e delicados. É fundamental utilizar ferramentas limpas e bem afiadas, garantindo que a planta não seja ferida durante a poda