Tem pouco tempo? Planta considerada 'imortal' dá flores o ano inteiro

Com pequenos cuidados, ela se mantém bonita por muito tempo

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:00

A planta purifica o ar e traz sensação de calma ao ambiente Crédito: Freepik

O Spathiphyllum, conhecido popularmente como lírio-da-paz, está entre as espécies ornamentais mais escolhidas para ambientes internos.

Com suas folhas verdes intensas e brilhantes, além das flores brancas delicadas, é capaz de trazer um toque de sofisticação e frescor à decoração.

Resistência e simbolismo

Vindo da América do Sul, o lírio-da-paz é uma planta perene que representa tranquilidade, harmonia e bem-estar.

Suas folhas largas em formato de lança são duráveis e ainda ajudam na purificação do ar, deixando o ambiente mais saudável.

Apesar da fama de resistente, o Spathiphyllum também precisa de cuidados básicos. Com as orientações certas, pode se manter bonito e vigoroso por anos.

Luz e hidratação

Essa espécie aprecia bastante luminosidade, mas nunca sob o sol direto. O ideal é deixá-la próxima a uma janela clara, sem que os raios incidam sobre suas folhas, evitando queimaduras, manchas ou quedas.

A rega deve ser frequente, mas sem seguir uma rotina fixa. O mais seguro é observar o substrato: se estiver seco, é hora de regar novamente.

O excesso de água pode apodrecer as raízes, enquanto a falta prolongada pode ressecar a planta. O segredo é manter o equilíbrio.

Sempre que puder, use água sem cloro. Basta encher um recipiente e deixar descansar por algumas horas antes da rega, para que o cloro evapore naturalmente.

Ambiente e adubação

O lírio-da-paz cresce melhor em temperaturas moderadas, entre 18 °C e 22 °C. Correntes de ar, tanto frias quanto quentes, e mudanças bruscas devem ser evitadas, já que podem danificar as folhas e prejudicar a planta.

A nutrição regular ajuda na saúde e na longevidade da espécie. Prefira adubos específicos para plantas de interior, com baixa concentração de nitrogênio, evitando crescimento excessivo das folhas e possíveis danos.

Cuidados extras