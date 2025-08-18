Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tem pouco tempo? Planta considerada 'imortal' dá flores o ano inteiro

Com pequenos cuidados, ela se mantém bonita por muito tempo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:00

A planta purifica o ar e traz sensação de calma ao ambiente
A planta purifica o ar e traz sensação de calma ao ambiente Crédito: Freepik

O Spathiphyllum, conhecido popularmente como lírio-da-paz, está entre as espécies ornamentais mais escolhidas para ambientes internos.

Com suas folhas verdes intensas e brilhantes, além das flores brancas delicadas, é capaz de trazer um toque de sofisticação e frescor à decoração.

Lírio-da-Paz

Lírio-da-Paz por Shutterstock
Lírio-da-Paz por Shutterstock
Lírio-da-Paz por Shutterstock
Lírio-da-Paz por Shutterstock
Lírio-da-Paz por Shutterstock
Lírio-da-Paz por Shutterstock
Lírio-da-Paz por Shutterstock
1 de 7
Lírio-da-Paz por Shutterstock

Resistência e simbolismo

Vindo da América do Sul, o lírio-da-paz é uma planta perene que representa tranquilidade, harmonia e bem-estar.

Suas folhas largas em formato de lança são duráveis e ainda ajudam na purificação do ar, deixando o ambiente mais saudável.

Leia mais

Imagem - Quem tem mais de 50 anos deve comer essa fruta sempre, diz neurologista

Quem tem mais de 50 anos deve comer essa fruta sempre, diz neurologista

Imagem - Conheça a cidade brasileira onde o chá e a cultura japonesa criaram uma cultura única

Conheça a cidade brasileira onde o chá e a cultura japonesa criaram uma cultura única

Imagem - Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP

Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP

Apesar da fama de resistente, o Spathiphyllum também precisa de cuidados básicos. Com as orientações certas, pode se manter bonito e vigoroso por anos.

Luz e hidratação

Essa espécie aprecia bastante luminosidade, mas nunca sob o sol direto. O ideal é deixá-la próxima a uma janela clara, sem que os raios incidam sobre suas folhas, evitando queimaduras, manchas ou quedas.

A rega deve ser frequente, mas sem seguir uma rotina fixa. O mais seguro é observar o substrato: se estiver seco, é hora de regar novamente.

O excesso de água pode apodrecer as raízes, enquanto a falta prolongada pode ressecar a planta. O segredo é manter o equilíbrio.

Sempre que puder, use água sem cloro. Basta encher um recipiente e deixar descansar por algumas horas antes da rega, para que o cloro evapore naturalmente.

Ambiente e adubação

O lírio-da-paz cresce melhor em temperaturas moderadas, entre 18 °C e 22 °C. Correntes de ar, tanto frias quanto quentes, e mudanças bruscas devem ser evitadas, já que podem danificar as folhas e prejudicar a planta.

A nutrição regular ajuda na saúde e na longevidade da espécie. Prefira adubos específicos para plantas de interior, com baixa concentração de nitrogênio, evitando crescimento excessivo das folhas e possíveis danos.

Cuidados extras

Folhas secas, amareladas ou machucadas devem ser retiradas com cortes firmes e delicados. É fundamental utilizar ferramentas limpas e bem afiadas, garantindo que a planta não seja ferida durante a poda

Mais recentes

Imagem - Ciência revela método cientificamente comprovado como o mais eficaz para superar o ex

Ciência revela método cientificamente comprovado como o mais eficaz para superar o ex
Imagem - Kamylinha Santos se pronuncia sobre relação com Hytalo Santos: ‘Só queria viver minha vida em paz’

Kamylinha Santos se pronuncia sobre relação com Hytalo Santos: ‘Só queria viver minha vida em paz’
Imagem - Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance

Bruna Marquezine aparece ao lado de Danilo Mesquita em festa e aumenta rumores de romance

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
01

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda
02

Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador
04

Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador