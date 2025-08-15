Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça a cidade brasileira onde o chá e a cultura japonesa criaram uma cultura única

Conheça a história da cidade que é um pedaço do Japão no Brasil e descubra por que vale a pena visitar

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12:00

Imigrantes costruiram casas no estilo tradicional japonês
Imigrantes costruiram casas no estilo tradicional japonês Crédito: Imagem: Tomio344456/Wikimedia Commons

A apenas 190 km da capital paulista, Registro se destaca como um dos mais importantes centros da cultura japonesa no Brasil. Com cerca de 60 mil habitantes, este município do Vale do Ribeira guarda histórias fascinantes sobre a imigração nipônica e a produção de chá que moldaram sua identidade.

Tudo começou no século XIX, quando os primeiros imigrantes japoneses chegaram para trabalhar na agricultura local. Hoje, a cidade preserva essa herança em cada esquina, desde monumentos icônicos até tradições seculares que continuam vivas no cotidiano dos moradores.

Registro (SP)

Casa dos Chás em Registro (SP) por Reprodução / Alesp / Prefeitura de Registro
Empresa KKKK em Registro (SP) por Reprodução / Alesp / Prefeitura de Registro
Registro (SP) por Reprodução / Alesp / Prefeitura de Registro
Registro (SP) por Reprodução / Alesp / Prefeitura de Registro
1 de 4
Casa dos Chás em Registro (SP) por Reprodução / Alesp / Prefeitura de Registro

O berço da imigração japonesa em São Paulo

Registro tem o orgulho de ser o primeiro município paulista a receber imigrantes japoneses em grande escala. A Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (KKKK), empresa que trouxe mais de 2 mil famílias, estabeleceu aqui o primeiro engenho de beneficiamento de arroz do Brasil - hoje um patrimônio histórico tombado desde 1987.

A cidade mantém laços fortes com o Japão, especialmente através do convênio com Nakatsugawa, vigente desde 1980. Essa conexão se materializa em monumentos como o emocionante Tooro Nagashi, que homenageia os antepassados, e o tradicional Torii, portal simbólico da cultura japonesa.

Leia mais

Imagem - Como saber a idade real das suas artérias e prevenir doenças no coração

Como saber a idade real das suas artérias e prevenir doenças no coração

Imagem - Você fica enjoado ao treinar? Pare de cometer estes 6 erros comuns

Você fica enjoado ao treinar? Pare de cometer estes 6 erros comuns

Imagem - Uma pequena cidade mineira para quem ama história, natureza e boa comida

Uma pequena cidade mineira para quem ama história, natureza e boa comida

Arte que conta a história de um povo

A célebre artista Tomie Ohtake deixou sua marca em Registro com o monumento Guaracuí, enquanto Yutaka Toyota transformou materiais de antigas fábricas de chá em obras de arte pública. Essas criações não apenas embelezam a cidade, mas contam a história da comunidade japonesa na região.

Na Associação Cultural Nipo-Brasileira (Bunkyo), os visitantes podem mergulhar ainda mais fundo nessa cultura. Com arquitetura tradicional e um calendário repleto de eventos culturais, o local é um verdadeiro centro de preservação das tradições japonesas no coração do Brasil.

Do chá às aventuras: experiências diversificadas

Além da riqueza cultural, Registro oferece contato direto com a natureza através do Rio Ribeira. Os pesqueiros locais são ideais para momentos de tranquilidade, enquanto as tirolesas garantem doses de adrenalina para os mais aventureiros.

O Mercado Municipal na Praça Beira Rio é parada obrigatória para quem quer provar a autêntica culinária local e levar para casa peças de artesanato únicas. Já o Quilombo Peropava revela outra faceta da história regional, com sua produção artesanal de alimentos que atravessa gerações.

Por que visitar Registro?

Com essa mistura única de culturas, paisagens e sabores, Registro se consolida como um dos destinos mais interessantes do interior paulista. A cidade prova como diferentes tradições podem se entrelaçar para criar algo verdadeiramente especial.

Seja para conhecer a história da imigração japonesa, experimentar o famoso chá local ou simplesmente desfrutar da hospitalidade mineira com um toque oriental, Registro promete uma experiência turística memorável a apenas três horas da capital.

Leia mais

Imagem - Praia pouco conhecida deixa Noronha e Maragogi para trás em ranking nacional

Praia pouco conhecida deixa Noronha e Maragogi para trás em ranking nacional

Imagem - Passeio de trem histórico com refeição é opção de turismo alternativo em São Paul

Passeio de trem histórico com refeição é opção de turismo alternativo em São Paul

Imagem - Por que navios despejam água no mar? Entenda a função do lastro

Por que navios despejam água no mar? Entenda a função do lastro

Mais recentes

Imagem - Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora

Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora
Imagem - Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência

Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência
Imagem - Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe