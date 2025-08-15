CURIOSIDADE

Conheça a cidade brasileira onde o chá e a cultura japonesa criaram uma cultura única

Conheça a história da cidade que é um pedaço do Japão no Brasil e descubra por que vale a pena visitar

Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12:00

Imigrantes costruiram casas no estilo tradicional japonês Crédito: Imagem: Tomio344456/Wikimedia Commons

A apenas 190 km da capital paulista, Registro se destaca como um dos mais importantes centros da cultura japonesa no Brasil. Com cerca de 60 mil habitantes, este município do Vale do Ribeira guarda histórias fascinantes sobre a imigração nipônica e a produção de chá que moldaram sua identidade.

Tudo começou no século XIX, quando os primeiros imigrantes japoneses chegaram para trabalhar na agricultura local. Hoje, a cidade preserva essa herança em cada esquina, desde monumentos icônicos até tradições seculares que continuam vivas no cotidiano dos moradores.

O berço da imigração japonesa em São Paulo

Registro tem o orgulho de ser o primeiro município paulista a receber imigrantes japoneses em grande escala. A Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (KKKK), empresa que trouxe mais de 2 mil famílias, estabeleceu aqui o primeiro engenho de beneficiamento de arroz do Brasil - hoje um patrimônio histórico tombado desde 1987.

A cidade mantém laços fortes com o Japão, especialmente através do convênio com Nakatsugawa, vigente desde 1980. Essa conexão se materializa em monumentos como o emocionante Tooro Nagashi, que homenageia os antepassados, e o tradicional Torii, portal simbólico da cultura japonesa.

Arte que conta a história de um povo

A célebre artista Tomie Ohtake deixou sua marca em Registro com o monumento Guaracuí, enquanto Yutaka Toyota transformou materiais de antigas fábricas de chá em obras de arte pública. Essas criações não apenas embelezam a cidade, mas contam a história da comunidade japonesa na região.

Na Associação Cultural Nipo-Brasileira (Bunkyo), os visitantes podem mergulhar ainda mais fundo nessa cultura. Com arquitetura tradicional e um calendário repleto de eventos culturais, o local é um verdadeiro centro de preservação das tradições japonesas no coração do Brasil.

Do chá às aventuras: experiências diversificadas

Além da riqueza cultural, Registro oferece contato direto com a natureza através do Rio Ribeira. Os pesqueiros locais são ideais para momentos de tranquilidade, enquanto as tirolesas garantem doses de adrenalina para os mais aventureiros.

O Mercado Municipal na Praça Beira Rio é parada obrigatória para quem quer provar a autêntica culinária local e levar para casa peças de artesanato únicas. Já o Quilombo Peropava revela outra faceta da história regional, com sua produção artesanal de alimentos que atravessa gerações.

Por que visitar Registro?

Com essa mistura única de culturas, paisagens e sabores, Registro se consolida como um dos destinos mais interessantes do interior paulista. A cidade prova como diferentes tradições podem se entrelaçar para criar algo verdadeiramente especial.