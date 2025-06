HERANÇA

Saiba como ficou a divisão da herança de R$ 500 milhões deixada por Marília Mendonça

Patrimônio da cantora é alvo de disputa judicial entre a mãe e o ex-marido pela guarda do filho Léo, único herdeiro

Em entrevista ao podcast Prosa do Sertanejeiro, Dona Ruth revelou detalhes da divisão dos bens. “O Léo ficou com 30%, eu com 20%, e os outros 50% ficaram com o escritório da Marília”, explicou, referindo-se às cinco empresas ainda ativas no nome da filha. Ela também expôs a lentidão no processo: “Foi uma burocracia muito grande. O inventário ainda está enrolado e precisava [resolver] para liberar o dinheiro do Léo. Até hoje ainda estão pendentes essas situações de herança, porque o advogado ainda não conseguiu calcular com a Som Livre.”>