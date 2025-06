ANIVERSÁRIO

Filha de Fátima Bernardes celebra 89 anos do avô com homenagem discreta e foto rara

Bia Bonemer compartilha momento especial ao lado de Amâncio em comemoração intimista

Bia Bonemer, filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, emocionou os seguidores ao publicar nesta quarta-feira (25) um raro registro ao lado do avô materno, Amâncio, que completou 89 anos. A celebração foi íntima, em um restaurante, e contou com a presença da neta, que fez questão de registrar o momento especial. >

No mês passado, Bia também publicou uma foto rara com a mãe, Fátima, e os avós maternos durante o Dia das Mães. Filha trigêmea de Bonner e Fátima, ao lado de Vinícius e Laura, ela tem mantido uma relação de discrição com o público, dividindo apenas momentos especiais com os seguidores.>