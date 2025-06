VÍDEO

Semelhança de atriz com Gal Costa surpreende web: 'Nunca vi tão igual'

Walerie Gondim e Raphael Elias viveram Gal Costa e Djavan no 'Altas Horas'

A performance dos atores Walerie Gondim e Raphael Elias como Gal Costa e Djavan no "Altas Horas" deixou o público boquiaberto neste sábado (21) com tanta entrega no palco e a semelhança da atriz com a cantora chegou até a confundir as pessoas. Muitos internautas relataram que, por alguns instantes, pensaram que viam um vídeo antigo dos artistas da MPB na televisão.>