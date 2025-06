FOTOS

Veja detalhes da mansão que Jô botou à venda por R$ 5 milhões

O imóvel fica localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio; ex-Seleção Brasileira deve pensão de oito filhos

Após sair da prisão pela terceira vez por conta das dívidas com a pensão alimentícia de oito filhos de relações extraconjugais, o ex-Seleção Brasileira e ex-Corinthias Jô segue tentando vender uma mansão no Rio. Localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o imóvel está anunciado por R$ 5 milhões.>