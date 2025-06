À VENDA

Após prisões por pensão, Jô põe à venda mansão de luxo avaliada em R$ 5 milhões

Ex-Corinthians tenta reverter fase turbulenta e anuncia venda de imóvel triplex com cinco suítes

O atacante Jô, de 38 anos, ex-Corinthians e Seleção Brasileira, colocou à venda sua mansão triplex localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel de 507 metros quadrados está avaliado em R$ 5 milhões e foi colocado no mercado logo após o jogador ser preso três vezes por não pagamento de pensão alimentícia. >

A residência de alto padrão possui cinco quartos, sendo quatro suítes, além de banheira de hidromassagem, oito banheiros, sala com três ambientes, escritório, área gourmet, piscina, salão de jogos e churrasqueira. Segundo o jornal Extra, a casa está mobiliada e atualmente é ocupada por uma ex-mulher de Jô e dois dos seus oito filhos.>

João Alves de Assis Silva iniciou sua carreira no Corinthians e teve passagens por clubes como CSKA Moscou (Rússia), Galatasaray (Turquia), Internacional e Atlético-MG. Entre suas conquistas estão duas edições do Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e a Copa das Confederações de 2013, jogando ao lado de Neymar e Fred.>