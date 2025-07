POLÊMICA

Professor se explica após post sobre filha de Justus: leia na íntegra

Professor aposentado da (UFRJ), Marcos Dantas se tornou alvo de críticas após republicar uma foto de Vicky com um comentário polêmico

O professor aposentado Marcos Dantas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), publicou uma nota em suas redes sociais direcionada ao empresário Roberto Justus, após a repercussão de um comentário feito por ele na plataforma X (antigo Twitter). >

Dantas havia respondido a uma crítica contra Justus — que mostrava a filha do empresário, Vicky, de 5 anos, com uma bolsa avaliada em R$ 14 mil — com a frase “Só guilhotina”. O comentário gerou polêmica, e o professor veio a público dizer que se tratava de uma metáfora, e não de uma ameaça.>