DENÚNCIA ANÔNIMA

Gato Preto vai parar na delegacia no Rio de Janeiro: 'Alguém me denunciou!'

Ex de Bia Miranda foi abordado pela polícia em quiosque na Barra da Tijuca após denúncia ligada à medida protetiva

Elis Freire

Publicado em 25 de junho de 2025 às 18:01

Gato Preto Crédito: Reprodução

Gato Preto relatou nas redes sociais nesta quarta-feira (25) que foi alvo de uma abordagem policial na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ex de Bia Miranda contou que recebeu uma denúncia anônima e por isso foi levado à delegacia. Com medida protetiva de Bia conta ele ativa, o influenciador garantiu não ter descumprido nenhuma determinação legal. >

“Alguém me denunciou e veio vários policiais aqui”, relatou ele, enquanto filmava os agentes próximos ao local. “Estou na maior paz, vim lavar meu carro. Cheguei no RJ e já tem denúncia? Medida protetiva é metros de distância, eu estou em outra quebrada”, disse sobre a ordem judicial que o impede de se aproximar da ex, Bia Miranda.>

Entenda o caso>

Ex-namorado, Gato Preto e Bia Miranda tem uma história conturbada, que terminou uma denúncia de agressão feita pela ex-A Fazenda. A influenciadora relatou que Samuel Sant’Anna, nome de nascença de Gato Preto, bateu, enforcou e a ameaçou após uma briga do ex-casal.>