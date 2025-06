VIOLÊNCIA

Gato Preto é detido e liberado após denúncia de agressão contra Bia Miranda

Ex-A Fazenda registrou B.O contra o ex-namorado

Elis Freire

Publicado em 12 de junho de 2025 às 19:48

Gato Preto Crédito: Reprodução

Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto foi detido no início da tarde desta quinta-feira (12), em São Paulo (SP) após denúncia de agressão feita pela ex-namorada Bia Miranda. O influenciador relatou o ocorrido nas redes sociais; ele contou que não ficou preso e que foi liberado no fim da tarde assim que seu advogado chegou ao local. >

“Família, vim aqui me pronunciar. Fiquei off porque fui detido. Não estava preso. Deus me livre, não quero ficar preso”, declarou ele. De acordo Gato Preto, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu seus bens, a chave de seu carro de luxo, documentos e seu celular pessoal.>

A denúncia foi feita pela ex-A Fazenda Bia Miranda nesta quarta (11) que afirmou ter sido esmurrada e enforcada por Gato Preto. Ela acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra o influenciador.>

A agressão

Bia Miranda e Gato Preto Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Bia Miranda denunciou que teria sido agredida por Gato Preto em prédio de Alphaville, em São Paulo, nesta quarta (11). “Ele acabou de me bater. Olha aqui como estou [mostrando o cabelo despenteado]. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, relatou em vídeo postado no Instagram e apagado logo depois. >

Ela disse ainda que ele a enforcou e ameaçou a sua filha Marsha. Tudo teria acontecido após Bia anunciar novamente que gostaria de se separar do jovem. A ex-A Fazenda passou a noite no hospital após sentir dores nas costas e dificuldades para respirar e descobrir por exames que fraturou as costas.>