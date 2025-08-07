Eliana revela fofoca espalhada sobre ela nos bastidores da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:42
Eliana, uma das apresentadoras do Saia Justa, do GNT, revelou que foi alvo de uma fofoca espalhada nos bastidores da TV Globo. A comunicadora se manifestou durante o programa e expressou sua indignação: “Nunca imaginei um negócio desses... fiquei sabendo agora”, começou dizendo. Eliana deixou o SBT no ano passado após 15 anos e foi contratada pela Globo.
“Muito recentemente, eu descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri que eu fiquei, achei tão absurdo… Que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum”, revelou a apresentadora.
Eliana
Ela desmentiu a informação. “Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana [programa do GloboPlay] e você vai descobrir se é enchimento ou verdade. Que isso, minha gente?”, questionou Eliana.
Fofoca foi um dos temas debatidos no programa e e seu impacto na vida dos famosos. O assunto surgiu após o convidado Júnior Lima, afirmar ter sido alvo de boatos sobre sua sexualidade durante a adolescência.
No programa, Juliette, que também faz parte do elenco do Saia Justa, deu sua opinião sobre a questão de se espalhar fofocas.Ela foi crítica sobre o assunto. “Acredito muito que quando você usa a fofoca pra falar mal, pra descredibilizar, pra desmerecer, espalhar fake news… é você afirmando a sua incapacidade de ser interessante por si só. “De ser verdadeiro, de ser amado, de ser real. Então, você confirma a sua irrelevância, a sua incapacidade, quando você usa a fofoca de uma forma negativa”, afirmou a campeã do BBB 21.