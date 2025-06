TELEVISÃO

Conheça Pâmela Lucciola, escalada para substituir Cátia Fonseca no 'Melhor da Tarde'

Baiana comandava o 'Melhor da Noite' na Band, ao lado de Otaviano Costa

Elis Freire

Publicado em 12 de junho de 2025 às 19:11

Pâmela Lucciola é natural de Salvador Crédito: Reprodução

Pâmela Lucciola foi oficialmente apresentada como a nova titular do “Melhor da Tarde”, na Band. O anúncio foi feito ao vivo pelo Craque Neto nesta quinta-feira (12). O famoso foi o escolhido para criar suspense sobre o novo nome à frente da atração, após demissão de Cátia Fonseca por opção pessoal.>

Assim que apareceu no estúdio, a baiana comemorou a novidade. “Que felicidade estar aqui no ‘Melhor da Tarde’. Estou feliz demais, um prazer enorme estar de volta a esse programa maravilhoso. Meu compromisso é com você que está nos assistindo, espectadora. A gente está aqui pra te entregar o melhor, vem comigo!”, declarou.>

A escolha de Pâmela não foi por acaso. A apresentadora já é um rosto conhecido do público da Band. Ela dividia o comando do “Melhor da Noite”, ao lado de Otaviano Costa, e também já havia substituído Cátia no “Melhor da Tarde” durante períodos de férias, ganhando experiência e familiaridade com o público da faixa vespertina.>

Tudo sobre Pâmela

Natural de Salvador, Pâmela construiu sua carreira na televisão regional antes de alcançar espaço nacional. Foi apresentadora e sócia do programa “Band Mulher”, e, em dezembro de 2024, ganhou projeção nacional ao integrar o elenco fixo do “Melhor da Noite”, ao lado de Zeca Camargo e Lucas Martins — que depois passou a dividir com Otaviano. >

Com forte ligação à cultura baiana, a jornalista também traz na bagagem uma trajetória conectada à arte. Sua irmã, Camila Lucciola, é atriz e ficou conhecida por papéis em novelas da Globo, como Katiandrea em Segundo Sol e Rosalice no remake de Saramandaia.>

Na vida pessoal, Pâmela é casada há mais de uma década com Russo Passapusso, vocalista da banda BaianaSystem. O casal compartilha não só a vida familiar, mas também o amor pela cultura e música da Bahia.>