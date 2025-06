INSATISFEITA?

Cátia Fonseca deixa a Band após 7 anos por opção pessoal

Apresentadora comandava o programa 'Melhor da Tarde'

O clima teria azedado de vez após o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Band, além da falta de estrutura para o programa, que incomodava Cátia, levando ao desligamento. Ainda não foi divulgado oficialmente quem assumirá o programa no lugar da apresentadora, mas a emissora garantiu que o programa seguirá no ar. "Como tem feito nos últimos anos, a emissora seguirá investindo no Melhor da Tarde com novos quadros e atrações, que serão anunciados em breve", disse a empresa em nota. >